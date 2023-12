Ferroviário empata com o Horizonte em último amistoso preparatório para a temporada 2024

Na tarde deste sábado (30), em seu último amistoso preparatório para a temporada de 2024, o Ferroviário enfrentou o Horizonte, no Estádio Elzir Cabral, e ficou no empate em 1 a 1. Soares marcou para o Tubarão da Barra, enquanto Leozinho deixou tudo igual para o Galo do Tabuleiro.

Agora, depois de mais de um mês de pré-temporada, o Ferrão volta todas as suas atenções para o primeiro jogo oficial de 2024. No próximo sábado, 6 de janeiro, o time encara o ASA-AL, às 16h, no Estádio Presidente Vargas, pela primeira fase eliminatória da Pré-Copa do Nordeste.

REENCONTRO

Pelo segundo ano seguido o Ferroviário iniciará uma temporada enfrentando o ASA-AL. Em 2023, o Tubarão também enfrentou a equipe alagoana nesta mesma fase do torneio regional e levou a melhor nos pênaltis, após um empate no tempo normal.