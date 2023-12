CBF divulga tabela da Pré-Copa do Nordeste 2024: Veja estreias de Ferroviário e Iguatu

A CBF divulgou nesta sexta-feira (29) a tabela detalhada da Eliminatória da Copa do Nordeste. O documento traz as definições de datas, horários e locais das partidas.

A Eliminatória para a Copa do Nordeste será disputada em duas fases e jogos únicos. A competição começa no sábado (6). Dezesseis equipes entrarão em campo em busca de quatro vagas para a fase de grupos da competição. São elas: ABC, Altos, ASA, Botafogo, Confiança, CSA, Ferroviário, Iguatu, Jacuipense, Juazeirense, Moto Club, Potiguar, Retrô, Sampaio Corrêa, Santa Cruz e Sousa.

Estreias dos cearenses

Os dois representantes cearenses, Ferroviário e Iguatu jogam no sábado (6). O Tubarão da Barra recebe o ASA de Arapiraca, às 16 horas, no Presidente Vargas, enquanto o Azulão visita o CSA, às 19 horas, no Rei Pelé.

Caso os times cearenses avancem, eles jogarão a 2ª eliminatória por uma vaga na Fase de Grupos no dia 14 de janeiro.