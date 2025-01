Fernando Sobral vê Ceará maduro e experiente para estreia no Cearense: 'Espero que possamos corresponder'

O Ceará estreia no Campeonato Cearense contra o Tirol. O Alvinegro, atual campeão, vai defender o título. O volante Fernando Sobral, que retornou ao time nesta temporada, projeta o duelo contra a equipe e ressalta a expectativa de reencontrar a torcida alvinegra.

"Sabemos que é o primeiro jogo da temporada, o torcedor está esperando muito do nosso elenco. Espero que, em campo, possamos corresponder à altura, fazendo um grande jogo", destacou o atleta.

"Sabemos que a equipe adversária vem para dificultar o nosso jogo, mas como um grupo maduro e experiente, temos que fazer valer o mando de campo, o nosso torcedor que estará lá nos ajudando, e aproveitar as oportunidades, botar a bola na rede, para sair de campo com a vitória, fazendo uma grande estreia, para o nosso torcedor sair do estádio feliz", destacou o jogador em entrevista ao site do clube.

O Alvinegro enfrenta o Tirol neste sábado (18), a partir das 16h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam no Estádio Presidente Vargas.