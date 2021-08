Fernando Sobral se destaca como líder em desarmes no Brasileirão

Um dos pilares da campanha do Ceará no Campeonato Brasileiro é, indiscutivelmente, o volante Fernando Sobral. Peça importantíssima no modelo de jogo do técnico Guto Ferreira, ele é essencial para o bom desempenho do sistema defensivo. Não à toa que se destaca como o jogador que mais fez desarmes entre todos os atletas do Brasileirão.

Até aqui, o meio-campista de 26 anos atuou em 14 dos 15 jogos que o Vovô fez na Série A, e acumula 48 desarmes, com média superior a três por partida, de acordo com o site SofaScore, especialista em estatísticas futebolísticas. Sobral já recuperou a bola para o Ceará 116 vezes quando o adversário tinha o domínio.

Além disso, tem apenas um cartão amarelo, número baixíssimo para um volante "pegador" e que está em constante contato com os adversários, o que aumenta a possibilidade de cometer faltas.

Mas o bom desempenho vai além dos números. Sobral é visto como o "pulmão" do Ceará, já que garante intensidade na marcação e velocidade nas transições, fazendo com que o Vovô, logo quando recupera a bola, possa chegar rapidamente ao campo do adversário.

Na maioria das partidas, é ele o jogador que mais corre, chegando a percorrer distância de quase 12 km por jogo, em média.

Constância

Legenda: Camisa 8 tem sido implacável na marcação dos adversários Foto: Kid Junior/SVM

O bom desempenho de Fernando Sobral não é novidade. O meio-campista foi um dos principais destaques do Ceará na ótima campanha do Campeonato Brasileiro no ano passado, quando também liderou em roubadas de bola, sendo o jogador com mais desarmes entre todos os atletas da competição.

Regularidade e constância são marcas registradas do camisa 8 no meio de campo. Por ali, já teve vários companheiros. Charles, Fabinho, Oliveira, Willian Oliveira, Pedro Naressi, e hoje tem a companhia de Marlon.

Fato é que Fernando Sobral segue como titular absoluto e jogando o que está jogando, permanecerá assim por um bom tempo.