Fernando Seabra deixa o comando técnico do RB Bragantino

Fernando Seabra não será mais técnico do Bragantino. O clube deve anunciar o desligamento do profissional nesta segunda-feira (27) após uma reunião com o treinador. A decisão vem após a derrota para o Vasco por 3 a 0 no domingo, em duelo da 30ª rodada do Brasileirão. A informação é do ge.

Além de Seabra, os auxiliares Vinícius Rovaris e Álvaro Martins também deixam o Massa Bruta. A partir daí, o grupo será comandado por Anderson Marques, que vai liderar a equipe até que um novo técnico seja contratado.

A derrota para o time carioca foi a segunda seguida do Vasco. Antes, o grupo havia sido goleado pelo Palmeiras po 5 a 1 e também superado pelo Juventude por 1 a 0. A equipe vem de ma sequência complicada, com 13 derrotas, quatro empates e três vitórias nos últimos 20 jogos.

Fernando Seabra comandou a equipe em 56 partidas, com 18 vitórias, 14 empates e 24 derrotas. O Bragantino volta a campo no domingo (2), quando encara o Bahia na Arena Fonte Nova, a partir das 16h (de Brasília).