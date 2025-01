Fernandinho é desfalque no Ceará após informação equivocada do STJD; entenda

O atacante Fernandinho será um dos desfalques do Ceará para a partida contra o Náutico, nesta quarta-feira (22), pela Copa do Nordeste, às 21h30, nos Aflitos, em Recife (PE).

O Ceará deixou o atleta fora da relação após desencontro de informações sobre sua condição de jogo. O Vovô recebeu a informação do STJD que o jogador tinha uma punição anterior a cumprir.

Mas após nova consulta à CBF e ao próprio STJD, o clube recebeu a informação que Fernandinho estava liberado, que a informação anterior via documento do STJD estava equivocada.

Após a nova informação, o Ceará até tentou buscar meios para que ele estivesse em campo, mas sem garantias, o deixou fora da relação.

Veja nota completa do Ceará

"Seguindo uma rotina estipulada pelo clube, antes do inicio de todas as competições, o Ceará SC checa junto aos tribunais desportivos responsáveis a aptidão de seus atletas para a disputa dos campeonatos. Em checagem primária efetuada para a Copa do Nordeste, todos estavam liberados.

Também de forma rotineira, o Ceará realiza novas checagens antes de cada partida e, neste caso, se constatou que o atleta tinha um jogo para cumprir em razão de punição anterior à chegada ao clube.

Em consulta à CBF e ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Ceará obteve a informação de que o documento enviado pelo STJD anteriormente estava errado.

Ao saber da informação, o Departamento de Futebol alvinegro buscou meios para que o atleta estivesse em campo, mas não houve tempo hábil para isso e, por precaução, Fernandinho está fora da relação de Náutico x Ceará".