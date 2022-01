Felipe Alves entra na mira do Coritiba, que analisa avanço por contratação do goleiro

Sem espaço, o goleiro Felipe Alves deve ser negociado pelo Fortaleza em breve e um possível destino é o Coritiba. O Diário do Nordeste apurou que o arqueiro entrou na mira do time paranaense, que analisa a possibilidade de avançar pela contratação do atual camisa 12 do Tricolor em breve.

A intenção da diretoria do Coxa é de um empréstimo até o fim do ano. Vale lembrar que o contrato de Felipe Alves com o Fortaleza vai até dezembro de 2023.

Com a contratação de Fernando Miguel e a renovação de Marcelo Boeck, Felipe Alves não será utilizado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda em 2021. Recentemente, o presidente Marcelo Paz falou sobre a situação do jogador e admitiu um desgaste interno.

Com a saída de Wilson, o Coritiba conta com Muralha como opção principal para a meta. Porém, é um nome que não passa tanta confiança aos torcedores e o clube busca um atleta que possa vir e assumir de fato a camisa 1.

Um dos aspectos que pesa para o Coritiba na contratação é a experiência do atleta na Série A do Campeonato Brasileiro. Nos últimos três anos, Felipe Alves fez 89 jogos pelo Fortaleza somente na Primeira Divisão.

A adaptação ao clube não seria problema, tendo em vista que o jogador, de 33 anos, já morou em Curitiba quando defendeu o Athletico-PR, em 2018.