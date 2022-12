Federação Francesa e Deschamps vão se reunir semana que vem para decidir futuro

O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noel Le Graet, se reunirá na semana que vem com Didier Deschamps em Guingamp (noroeste da França) para decidir o futuro do treinador dos 'Bleus', que parece inclinado a renovar seu contrato até a Eurocopa de 2024, anunciou o jornal Ouest-France.

Desde que assumiu a seleção francesa, há dez anos, Deschamps e Le Graet se reúnem depois de cada grande competição para fazer um balanço esportivo e logístico e falar sobre o futuro.

O dirigente explicou ao Ouest-France apenas que a reunião está prevista para semana que vem, sem dar uma data específica. O desejo é que Deschamps continue e encerrar o assunto antes do fim do ano.

"Na minha opinião, fecharemos isto em Guingamp. Se ele não quiser ficar, será rápido. Se quiser ficar,as conversas serão um pouco mais longas", disse Le Graet.

Até a Euro

Em fim de contrato, Deschamps continua com prestígio no cargo e tem todas as cartas na mão para renovar, depois de chegar à final da Copa do Mundo do Catar.

Segundo o jornalL'Équipe, o treinador pode querer ir além da Euro 2024 e estender seu vínculo até o Mundial de 2026. "E por que não até 2030?", brincou Le Graet, que deseja ver "como planejamos agora o campeonato da Europa de 2024", ano em que se encerra seu terceiro e último mandato como presidente da FFF.

E Zidane?

Ao ser perguntado sobre a possibilidade de Zinedine Zidane assumir os 'Bleus' em caso de saída de Deschamps, o dirigente desconversou rapidamente: "Ainda não pensei na hipótese de Didier sair (...) Didier fez um bom trabalho, tem a prioridade e acho que vamos chegara um acordo".