Saulo Mineiro é julgado e liberado para jogo entre Ceará e Avaí na Série B

Saulo Mineiro, atacante do Ceará, foi apenas advertido no julgamento realizado na tarde desta terça-feira (31) no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogador está liberado para enfrentar o Avaí no próximo domingo (3), pela Série B do Brasileirão.

Saulo estava na pauta da segunda comissão disciplinar, que se reuniu nesta quinta-feira (31). Ele foi julgado pela expulsão na partida contra o Operário-PR, que ocorreu na 25ª rodada da Série B do Brasileirão 2024.

Ele foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune quem “assume conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”. A decisão foi apenas de advertência. Como Saulo já havia cumprido suspensão automática, está liberado para jogar contra o Avaí.

Saulo foi expulso por tomar o segundo cartão amarelo na reta final da partida após se envolver em uma confusão. Na súmula, o árbitro registrou que decidiu expulsar o atacante “após ser informado pelo árbitro reserva que o atleta Saulo teria xingado seu adversário com a bola fora de jogo, proferindo as seguintes palavras: "vai tomar no seu c*, tá empolgado, vai se f****”.