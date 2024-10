Conselho do Ceará quer esclarecimento da diretoria sobre suposta dívida milionária a ex-diretor

Herbet Santos, presidente do conselho deliberativo do Ceará, solicitou informações a João Paulo Silva, presidente do clube, acerca de obrigações estabelecidas entre o Ceará e Ângelo Oliva, ex-diretor administrativo e de patrimônio do Alvinegro. Ângelo colocou o Ceará na justiça, cobrando um valor milionário por um suposto descumprimento de acordo.

Um grupo de conselheiros do clube solicitou ao presidente Herbet Santos a instauração de um procedimento administrativo interno para esclarecimento de fatos relacionados ao processo envolvendo Ângelo Oliva e o Ceará.

Legenda: João Paulo Silva, presidente da Executiva (e) e Herbet Santos, presidente do Conselho Deliberativo Foto: Fabiane de Paula e Samuel Conrado

A diretoria executiva do Ceará tem um prazo de dois dias úteis para encaminhar ao conselho quatro documentos e/ou informações relacionadas ao processo de Ângelo Oliva. Para Herbet, a medida busca “assegurar a transparência e a conformidade dos atos administrativos do clube”.

Entre os documentos solicitados pelo conselho, estão o contrato firmado entre Ceará e Ângelo referente à participação em direitos econômicos de atletas e registros de acordos relacionados a atletas no Sistema de Correspondência de Transferências, além de informações sobre valores pagos pelo Ceará a Ângelo referentes às vendas de jogadores como Arthur Cabral, Rick Jhonatan e Caio Paulista, entre outros.

ENTENDA O CASO

O Diário do Nordeste apurou que Ângelo Oliva entrou com um processo contra o Ceará, pedindo o pagamento de valores milionários que supostamente não teriam sido pagos pelo clube, referentes a negociações de venda de jogadores formados nas categorias de base do clube cearense.

Este processo foi registrado por Ângelo Oliva e seu representante na 19ª vara cível e trata-se de uma ação de execução de título extrajudicial, que geralmente se baseia em documentos que o credor utiliza para comprovar a existência da dívidas entre as partes e solicitar o recebimento dos valores devidos.