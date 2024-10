Fortaleza x Ceará pelo Cearense Feminino: confira horário, palpites e onde assistir

Fortaleza e Ceará entram em campo nesta quinta-feira (31), para disputar o primeiro Clássico-Rainha do Campeonato Cearense Feminino. A partida é válida pela 2ª rodada da 1ª Fase, e será disputada no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE), às 15 horas.

Ainda que seja pela 2ª rodada, será a estreia das leoninas na competição. Como a 1ª Fase é formada por 2 grupos de 3 equipes, uma delas sempre 'folga' na rodada. E na 1ª foi o Fortaleza. O jogo de abertura do Grupo A foi entre Ceará e The Blessed, com o Vovô goleando por 7 a 0.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da TV Editora Dinâmica

Palpites

No Leão

O técnico Erandir, que foi ídolo do Leão como volante no futebol masculino, estreará no comando técnico das Leoas.

"A expectativa está muito grande, principalmente para mim, pois irei disputar um Campeonato Cearense pelo Fortaleza agora como treinador do futebol feminino. O grupo também está esperando esse momento, espero que possamos fazer uma boa campanha no campeonato, sabemos que não será fácil, cada dia estamos melhorando e evoluindo para que possamos sair campeão, o que é muito importante para todos nós", disse ele.

Legenda: O Leão vem com a base que disputou a A2 do Brasileiro Feminino Foto: João Moura / Fortaleza EC

Com 29 jogadoras inscritas para disputar o estadual, as Leoas contam com atletas experientes que disputaram o Brasileiro A2 e das categorias de base, como jogadoras que atuaram no Brasileiro Sub-20 e que foram campeãs invictas do Cearense Sub-17.

No Vovô

No Ceará, atual campeão, a estreia foi vitoriosa: por 7 a 0, com gols de Kaillany (3x), Paulinha (2x), Luna e Thayla. O técnico Erivélton Viana elogiou a atuação na estreia e a utilização de várias jogadoras reveladas pelo Ceará. Das 27 atletas que disputam o campeonato , 20 foram formadas nas categorias de base do clube, correspondendo a 74% do time.

Legenda: O Ceará é o atual campeão cearense feminino e estreou com goleada Foto: Gledson Jorge/CearaSC.com

“Sabíamos que era importante começar ganhando. Tinha a questão da ansiedade do primeiro jogo, é normal, faz parte. Independente do placar, é o início de um trabalho ainda. Sabemos da nossa realidade. Sempre deixei claro que o time irá evoluir muito na competição. Atletas da base sendo titulares na estreia, a Camilly, Emilly, a Thayla e outras entraram no decorrer do jogo Temos agora nosso rival, na casa delas. Sempre é um jogo difícil, mas estamos felizes e motivados com o que estamos apresentando no dia a dia. Veremos o que temos de melhor para, se Deus quiser, fazer um bom jogo e sair com um bom resultado”, completou Erivelton Viana.