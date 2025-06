Ex-Vasco, Payet é denunciado pelo MP por violência psicológica contra mulher com quem se relacionou

O francês Payet, de 37 anos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) por violência psicológica contra a Larissa Ferrari. O jogador, que teve contrato rescindido com o Vasco neste mês de junho, manteve um relacionamento extraconjugal com a advogada. As informações são do g1.

O caso havia sido arquivado pelo MP, mas foi reaberto após recurso apresentado pela defesa de Larissa. A denúncia traz detalhes do relacionamento, que teria causado danos psicológicos e emocionais para Larissa. Os dois teriam tido um relacionamento extraconjugal de setembro de 2024 a março de 2025. O jogador é casado há 18 anos com uma francesa, com quem tem quatro filhos.

Larissa, de 28 anos, afirma que as violências tiveram início após crises de ciúmes do atleta. A advogada registrou ocorrências nas polícias Civil do Rio e do Paraná. Nesta última, ela solicitou uma medida protetiva.

Veja também Jogada Ex-Ceará, Mateus Gonçalves é preso por tráfico de drogas Jogada Atacante Jô, ex-Corinthians e Ceará, é preso por não pagar pensão alimentícia; saiba detalhes

O ex-jogador do Vasco é acusado, segundo a denúncia do MP, de ter causado prejuízo e afetado emocionalmente a advogada com as seguintes ações: "atitudes, expressões injuriosas e degradantes, além de humilhação, manipulação e ridicularização." O documento pede a condenação do jogador e o pagamento de danos morais e de gastos com serviços de saúde utilizados por Larissa.

Sheila Lustoza, advogada de Dimitri Payet, afirmou ter se surpreendido com "a reconsideração da promoção de arquivamento porque se fundamenta em informações que já estavam nos autos", mas ressaltou sua confiança na justiça "que reconhecerá a inocência do seu cliente."

Os advogados de Larissa Ferrari comemoraram a decisão do MP de denunciar criminalmente o jogador.

"A medida demonstra que as autoridades estão atentas à gravidade dos fatos e dispostas a garantir que condutas lesivas à dignidade da mulher não passem impunes, independentemente da projeção pública do investigado", informou em nota.