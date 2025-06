Ex-Ceará, Mateus Gonçalves é preso por tráfico de drogas

Ex-Ceará e campeão da Série B de 2023 pelo o Vitória com Léo Condé, o atacante Mateus Gonçalves, que possui o apelido de 'El Rayo', foi preso em flagrante na última terça-feira (10), na cidade de Juti, em Mato Grosso do Sul, por tráfico de drogas e associação criminosa. A informação inicial é do Portal Bahia Notícias.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, mais três pessoas foram presas, estas portando 187 kg de maconha. No dia 10 de junho, por volta das 20h, uma equipe da PM estava pela MS-156, próximo da cidade de Caarapó no Mato Grosso do Sul, quando avistou dois veículos trafegando em alta velocidade.

Mateus Gonçalves foi localizado dentro de um carro modelo HB20, na companhia de Luiz Henrique Pereira. Ambos estariam atuando como “batedores” do carro de trás, no qual estava a droga apreendida, que estava sendo transportada. Além disso, mais duas pessoas foram presas. Após a perseguição dos carros, os indivíduos foram detidos e levados para Delegacia de Polícia Civil de Juti com o quarteto sendo autuado por tráfico de drogas e associação criminosa.

MATEUS GONÇALVES PELO CEARÁ

Mateus Gonçalves teve passagem pelo Ceará entre os anos de 2019 e 2021, tendo disputado 56 jogos e marcando sete gols e dado uma assistência. Entre os anos, o atacante foi campeão pelo Alvinegro da Copa do Nordeste 2020, tendo, inclusive, marcado um dos gols da vitória no primeiro jogo da final contra o Bahia, em Pituaçu, quando o Vovô venceu por 3 a 1.

Legenda: Mateus Gonçalves foi vendido pelo Ceará em 2021para o Cerro Portenõ do Paraguai por R$ 2 milhões. Foto: divulgação / Cerro Porteño-PAR

Após sair do Vovô, vendido ao Cerro Porteño do Paraguai por R$ 2 milhões, o atacante teve passagens por América Mineiro, Vitória e Goiás. O último clube do “Raio” foi o Athletic-MG, no qual disputou 11 jogos pelo time mineiro e marcou somente um gol.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto