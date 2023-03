Ex-mulher de Daniel Alves desabafa sobre divórcio em vídeo nas redes sociais

Divorciada de Daniel Alves desde a semana passada, Joana Sanz publicou em suas redes sociais, na última quinta-feira, (23). Um desabafo onde a modelo aparece bastante abalada. O jogador foi preso suspeito de agredir sexualmente uma mulher em uma boate em Barcelona, na Espanha.

"A sensação de que você está se afogando, que dói tanto que você não quer mais essa dor interna, que você precisa exteriorizá-la como uma ferida para poder curá-la... Mas não é possível. A única coisa que você pode fazer é chorar, aceitar e superar isso. Faça por você, no que te faz sentir bem, no que te faz sair do loop da tristeza. A mim serviu de muito apoio aos meus amigos, à minha família, ao meu treinador, as pessoas que trabalham comigo, aos meus animais e claro a minha psicóloga. Fortaleça seu corpo e sua mente, mesmo que você não tenha vontade de nada, você pode. Você tem muito o que fazer nesta vida, não se deixe morrer, não se deixe vencer pelas adversidades. Chora, irrita-te, dança, ri... Faça o que você sente no momento. Vão falar sobre você fazer certo ou errado, não se importe, não se afetar pela opinião alheia a quem vive cada momento com você. Ame-se, pois você é a única pessoa com quem você vai ficar o resto da sua vida", escreveu Joana.

A modelo fez a publicação dois dias após ter recebido uma carta de Daniel Alves pedindo uma nova chance para ela. O jogador disse que vai lutar para reconquistá-la e para provar a sua inocência no caso.