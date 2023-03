Joana Sanz publica carta e indica fim de casamento com Daniel Alves: 'amarei para sempre'

A modelo Joana Sanz publicou no Instagram, nesta quarta-feira (15), uma carta escrita à mão, em espanhol, para o jogador brasileiro Daniel Alves. O texto indica o fim do casamento dos dois.

Na carta ela diz que os últimos meses têm sido horríveis. “Não os mais duros da minha vida, porque já enfrentei muitas tempestades, mas sim os mais obscuros e dolorosos. Escolhi como companheiro de vida uma pessoa que a meus olhos era perfeita. Sempre esteve presente quando eu mais precisava, e apoiou em tudo, sempre me incentivou a crescer, sempre carinhoso, atento…”.

Ainda na carta, Joana diz amar o jogador, mas que prefere encerrar agora uma etapa que se iniciou em 18 de maio de 2015.

“Eu o amo e o amarei para sempre. Quem diz que um amor se esquece está enganado ou não amou de verdade. Mas eu amo, respeito e valorizo muito mais a mim mesma. Perdoar alivia, então, fico com o mágico e encerro uma etapa da minha vida que começou no dia 18 de maio de 2015”.

Jogador está preso

Daniel Alves está preso desde janeiro, acusado de estuprar uma jovem de 23 anos em uma boate em Barcelona no fim do ano passado. Ele pode pegar até 12 anos de prisão se for considerado culpado.