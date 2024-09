Racing x Athletico-PR: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Racing e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira (26) em busca de vaga nas semifinais da Sul-Americana. A partida será às 21h30 e disputada no El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina. No jogo de ida, o time brasileiro venceu por 1 a 0 na Ligga Arena.

O time argentino está em 7º no campeonato local com 24 pontos, 9 do líder Vélez. Já o Furacão, é o 15º da Série A com 31 pontos e demitiu o treinador uruguaio Martín Varini. Para o seu lugar, foi contratado Lucho González, ex-técnico do Ceará.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão pela ESPN e Disney+ Premium

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RACING CLUB

Arias; Di Cesare, Sosa e Quirós; Martirena, Almendra, Nardoni e Facundo Mura; Roger Martínez, Carbonero e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas

ATHLETICO PARANAENSE

Mycael; Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Erick e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani. Técnico: Lucho González

FICHA TÉCNICA

RACING CLUB X ATHLETICO PARANAENSE

VOLTA - QUARTAS DE FINAL - SUL-AMERICANA

Data e horário: quinta-feira, 26 de setembro e 21h30 (de Brasília)

Local: El Cilindro, em Avellaneda (ARG)

Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium