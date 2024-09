Lula diz que Fortaleza 'virou freguês' do Corinthians após eliminação na Sul-Americana

ricolor do Pici já havia virado 'freguês' do time paulista. Lula se referiu aos dois últimos jogos entre Corinthians e Fortaleza pelo torneio internacional, quando o Timão venceu na Arena Castelão por 2 a 0 e na Neo Química Arena por 3 a 0, eliminando o time cearense da competição. O presidente Lula brincou com a eliminação do Fortaleza para o Corinthians na Sul-Americana . Em conversa com jornalistas em Nova York, o presidente disse que o T. Lula se referiu aos dois últimos jogos entre Corinthians e Fortaleza pelo torneio internacional, quando o Timão venceu na Arena Castelão por 2 a 0 e na Neo Química Arena por 3 a 0, eliminando o time cearense da competição.

Lula estava de saída da residência oficial do Brasil nos Estados Unidos quando foi abordado por jornalistas que cobrem sua passagem pela cidade americana. Lula participa de reunião ministerial do G20 em Nova York. No breve diálogo, Lula falou sobre futebol e disse que o Corinthians não tinha mais tempo para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro.

Fortaleza eliminado

O Tricolor de Aço perdeu por 3 a 0 para Corinthians, na noite desta terça-feira (24), na Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP) e deixa o torneio nas quartas de final. O time cearense foi derrotado na ida no Castelão por 2 a 0. Os gols do Timão foram marcados no 2º tempo, com Romero, aos 9, Igor Coronado, aos 13 e Pedro Henrique aos 36 minutos.

Próximo jogo

Agora só com a Série A do Campeonato Brasileiro no calendário, o Fortaleza volta a jogar no domingo (29), contra o Cuiabá, no Castelão, às 16 horas, pela 28ª rodada.