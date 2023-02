Daniel Alves afirma ter sofrido assédio sexual por jovem que o acusa de estupro, diz jornal espanhol

Ainda tentando sair da prisão preventiva em que está desde o dia 20 de janiero, Daniel Alves muda constantemente suas versões. Segundo o jornalista Cesc Maideu, do jornal Ara, o brasileiro teria afirmado ter sido vítima de assédio sexual por parte da jovem que o acusou de estupro.

“A verdade é que queria proteger esta senhora", teria dito o jogador.

Segundo Cesc Maideu, as intenções de Daniel Alves ao dizer que queria "protegê-la" era não a acusar de agressão sexual. Segundo o jornalista o jogador ainda teria dito que não havia tocado na jovem e que ela teria ido pra cima dele.

Provas contra o jogador

Daniel Alves teria alegado que enquanto estava sentado no aparelho sanitário do banheiro, a jovem teria entrado e praticado sexo oral no jogador sem o seu consentimento e completou afirmando não ter feito nada para impedir.

Apesar de outras versões terem surgido, as provas são totalmente contra Daniel Alves. Áudio das câmeras da boate, testes de DNA com restos de sêmen encontrados na vítima e imagens das câmeras foram investigadas e contradizem o que o brasileiro alega.

Além dessas provas, também foram investigadas as impresões deixadas no banheiro e foi constatado que eram da jovem que acusa Daniel Alves de estupro. A posição das impressões na maçaneta da torneira do banheiro, no espelho, na tampa do vaso sanitário e atrás da porta, condizem com a posição que foi descrita pela vítima em seu relato.

O caso

Daniel Alves está preso preventivamente após ser acusado por uma jovem de agressão sexual em uma boate em Barcelona, na Espanha. O lateral foi preso enquanto ainda prestava depoimento em decorrência de contradições em seus depoimentos.

O brasileiro apresentou outras versões sobre o mesmo caso, mas não foi inocentado. Sua defesa tenta tirá-lo da prisão, porém a situação e os depoimentos do lateral tornam ainda mais difícil sua liberdade.

Restos de sêmen, áudio e imagens das câmeras da boate, impressões digitais e até a aparição de um tênis em um dos vídeos das câmeras já foram investigados e até o presente momento todas as provas condizem com os depoimentos da vítima.