Matheus Felipe é absolvido em julgamento do STJD e liberado para Ceará x Brusque

Matheus Felipe, zagueiro do Ceará, foi julgado e absolvido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na manhã desta quinta-feira (26). O jogador está liberado para a partida entre Ceará e Brusque, nesta sexta (27), pela Série B do Brasileirão 2024.

O zagueiro passou por julgamento junto à quarta comissão disciplinar do STJD, pela expulsão contra o Mirassol. Ele foi enquadrado no artigo 254, parágrafo 1, inciso II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Legenda: Matheus Felipe durante treino do Ceará Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

“Praticar jogada violenta. A atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário”, diz o artigo. Fred Bandeira, diretor jurídico do Ceará, fez a defesa de Matheus, que foi absolvido.

Como já havia cumprido a suspensão automática na partida contra o CRB, o jogador fica liberado para atuar normalmente com a camisa do Ceará.