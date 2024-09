Fortaleza Basquete Cearense estreia em competição internacional com vitória contra o Penãrol

O Fortaleza Basquete Cearense iniciou a temporada 2024/2025 de forma positiva. No ginásio Jorge Conte, na Argentina, a equipe alencarina venceu o Peñarol de Mar Del Plata, do Uruguai, por 70 a 60, nesta quarta-feira (26), pela estreia do Grupo B do Torneio Internacional Interligas Adulto.

O próximo compromisso tricolor é diante do Ceisc/União Corinthians nesta quinta (21h30), às 19h. Na rodada de abertura, os paulistas foram superados pelo Regatas, da Argentina, por 70 a 68.

O jogo

Com um 1º tempo eficiente, o Fortaleza Basquete Cearense/CFO abriu uma vantagem que se mostrou suficiente para estrear com vitória pelo Grupo B do Torneio Interligas. A equipe brasileira foi para o intervalo vencendo por 40 a 29 e, apesar do Peñarol de Mar Del Plata crescer na segunda metade da partida e pressionar nos minutos finais, o time brasileiro confirmou o triunfo por 70 a 60.

Contratado para a nova temporada, Anderson Barbosa foi o destaque do Fortaleza, terminando o jogo com 16 pontos e oito rebotes para 20 de eficiência. “Me senti muito bem nessa estreia. Estava ansioso por fazer essa estreia depois de oito anos jogando pelo Paulistano. Foi minha 1ª vez jogando por outro time como profissional. Estou muito feliz com a equipe, com a cidade, com as pessoas que estão envolvidas e isso facilitou bastante a minha estreia, facilitou bastante o jogo”, afirmou o ala.

Pelo Peñarol de Mar Del Plata, Facundo Tolosa registrou o melhor desempenho, com 16 pontos (aproveitamento de 75% nos arremessos de 3 pontos) e três rebotes para 18 de eficiência. Ignacio Bednarek também se destacou no garrafão para fechar com 16 pontos e cinco rebotes na partida.