Ex-Fortaleza, zagueiro Paulão é anunciado como reforço do Cuiabá

O Cuiabá anunciou, nesta terça-feira (16), a contratação do zagueiro Paulão para a temporada de 2021. Após recusar renovação do Fortaleza, o atleta de 35 anos assinou com o clube de Mato Grosso até dezembro.

O entrave na negociação com o time cearense foi nos valores do salário. Segundo o diretor de futebol tricolor, Alex Santiago, o proposto pelo jogador era além da previsão orçamentária.

"Houve todo um engajamento em fazer essa possibilidade de continuidade. Todavia, a gente precisa ter responsabilidade com orçamento. Não pode falhar com salário, temos que manter administração justa, nosso orçamento tem que ser dentro da realidade", revelou ao programa Show de Bola, da Rádio Verdes Mares.

Carreira no Fortaleza

O contrato do defensor foi encerrado em fevereiro. Paulão chegou ao Fortaleza em 2019, vindo do América-MG, e se tornou peça importantíssima no sistema defensivo. Com a camisa tricolor, atuou em 61 jogos, sendo 59 como titular, com três gols marcados.

Experiente, foi o capitão da equipe na maior parte da última temporada e um dos destaques do time. Além do quesito técnico, exerceu também forte liderança no grupo. Nas redes socias, negou uma cobrança excessiva no aspecto financeiro e afirmou desejo de renovar por mais duas temporadas.