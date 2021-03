Sem acordo, Fortaleza encerra negociações com zagueiro Paulão, que fica livre no mercado

As conversas se arrastaram e o Fortaleza foi até o limite possível, mas não chegou a um acordo de renovação com o zagueiro Paulão e, assim, as negociações estão encerradas. Nesta sexta-feira (12), em entrevista exclusiva ao programa Show de Bola, da Rádio Verdes Mares, o novo diretor de Futebol do clube, Alex Santiago, falou sobre a questão.

"Efetivamente, os acordos da permanência do Paulão não estão mais em discussão. É um jogador que não tem mais contrato com o clube. Houve todo um engajamento e empenho em fazer essa possibilidade de continuidade. Todavia, a gente precisa ter muita responsabilidade com o orçamento. A gente não pode falhar com salário, temos que manter administração justa, nosso orçamento tem que ser dentro da nossa realidade", disse o dirigente.

Alex falou ainda sobre a filosofia do clube na montagem do elenco, detalhando a divisão de orçamento do departamento de Futebol de acordo com as posições.

"Já temos o orçamento por elenco e por posições. Então tudo é bem pensado. Nós temos uma coerência em torno dos critérios do orçamento e não podemos, para uma determinada posição, gastar mais que o pretendido, porque aí vai faltar em uma outra posição de relevância. Esse compromisso precisa acontecer", afirmou.

Sem Paulão, o Fortaleza segue no mercado em busca de um zagueiro. O nome mais forte é o de Titi, que está no futebol da Turquia.

Fim de passagem

Legenda: Paulão chegou ao Tricolor em 2019 Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza

O zagueiro Paulão chegou ao Fortaleza em 2019, vindo do América-MG, e se tornou peça importantíssima no sistema defensivo. Com a camisa tricolor, atuou em 61 jogos, sendo 59 como titular, com três gols marcados.

Experiente, foi o capitão da equipe na maior parte da última temporada e um dos principais destaques do time. Além da importância técnica, exercia também forte liderança no grupo. Agora, aos 35 anos, está livre no mercado para buscar uma nova equipe.