Matheus Vargas relembra dificuldade com Rogério Ceni e projeta nova temporada: "fazer um grande ano"

Invicto na temporada 2021, o Fortaleza volta a campo neste sábado (13) diante do Treze/PB, na Arena Castelão. A equipe de Enderson Moreira ganhou o retorno do meio-campista Matheus Vargas, que se destacou no Atlético-GO em 2020 e retorna de empréstimo. O atleta, que não conseguiu ter tantas oportunidades na primeira passagem pelo Leão, garantiu que irá brigar pela titularidade no elenco tricolor.

“O meu objetivo é buscar a titularidade. Venho trabalhando forte e mostrando meu futebol para o Enderson. Estou feliz por retornar, na primeira vez não foi como eu esperava, mas agora espero dar alegria à torcida do Leão", afirmou o atleta.

Com Rogério Ceni, ex-treinador do Fortaleza, Matheus Vargas disputou apenas duas partidas. O meio-campista de 24 anos assumiu que tinha dificuldade em assimilar o estilo de jogo do ex-comandante tricolor.

“Em 2019 eu tive dificuldade com Rogério, mas não com a pessoa dele. Eu o acho um excelente treinador. Mas, sim, com o sistema tático que ele utilizava. Acredito que não só eu, como outros jogadores que jogavam na posição tinham dificuldades. Eu não guardo nada (mágoa), o Rogério para mim é um grande treinador e aqui no Fortaleza ele provou muita coisa. O esquema com o Enderson é diferente, eu posso me encaixar melhor, então eu espero dar alegria para a torcida e fazer um grande ano.”

Nova oportunidade

Matheus Vargas recebeu sua primeira oportunidade diante do Sampaio Corrêa/MA. O atleta entrou na segunda etapa e quase balançou as redes. Para o meia, assumir o protagonismo da equipe é uma de suas metas com a camisa do Fortaleza.

“A temporada de 2020 foi muito vantajosa para mim. Foi o ano em que eu mais atuei e acredito que isso me somou bastante, tanto na experiência, como em disputar uma Série A. Espero retornar ao Fortaleza um pouco mais experiente e assumir o protagonismo que a torcida espera”, prometeu.

