Paulão lamenta entrave na renovação com o Fortaleza: "em nenhum momento solicitei algo inviável"

O zagueiro Paulão, capitão do Fortaleza em 2020, não faz mais parte do elenco tricolor por entrave na negociação de sua renovação. Livre no mercado, o atleta de 35 anos se despediu do clube em suas redes sociais neste domingo (14).

"Foram duas temporadas de muita dedicação vestindo as cores do Fortaleza. Esperei o momento oportuno para agradecer a todos pela forma que fui recebido aqui e por todo respeito com a minha pessoa e meus familiares. Sempre fui muito feliz aqui e tive ótimos momentos dentro e fora de campo. Hoje me despeço do clube por circunstâncias que me fizeram refletir sobre a importância do meu trabalho. Houve, de minha parte, o completo interesse na permanência por mais 2 temporadas. No entanto a negociação não avançou e não ocorreu a renovação, que seria a primeira nos moldes estabelecidos numa negociação um pouco diferente das que eu já tive em todos os demais clubes onde trabalhei. Todo profissional gosta de ser valorizado e em nenhum momento solicitei algo inviável ao clube ou busquei ser um peso financeiro desproporcional ao Fortaleza. Nego todas as informações referentes a valores que foram divulgadas durante esse tempo de negociação", revelou Paulão em sua publicação.

A crítica do defensor confronta a afirmação do novo diretor de futebol do Leão, Alex Santiago. Em entrevista exclusiva ao programa Show de Bola, da Rádio Verdes Mares, o dirigente disse que as negociações com Paulão estavam encerradas por "responsabilidade com o orçamento".

Vindo do América/MG no fim de 2019, o zagueiro conquistou o Campeonato Cearense 2020 com o Tricolor e marcou três gols em 61 partidas disputadas.

"Aqui deixarei amigos e boas lembranças ao nosso torcedor, meu muito obrigado por cada segundo que tive o prazer de representar vocês dentro de campo. Aos companheiros, agradeço pela ajuda no meu crescimento profissional. Meu eterno carinho por todos e sucesso ao clube na sequência da temporada. Obrigado!!", escreveu Paulão em sua despedida.

