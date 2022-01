Ex-Fortaleza, Bruno Melo é apresentado no Corinthians: “só acreditei mesmo quando cheguei”

Emprestado pelo Fortaleza até o fim de 2022, o lateral-esquerdo Bruno Melo foi apresentado no Corinthians nesta quinta-feira (20). O atleta, que também atua como zagueiro, vai usar a camisa 27 e falou sobre as expectativas durante a coletiva de imprensa no CT Dr. Joaquim Grava, em São Paulo. Animado com o novo desafio, o cearense citou a estrutura do clube e revelou que não acreditou quando foi avisado da proposta do Timão.

“Só acreditei mesmo quando cheguei aqui, primeiro treino com os companheiros, aí sim pude dizer: "Caraio, estou no Corinthians". Não sou muito de dar entrevista, sou tímido, cearense. Estava em Paracuru, minha cidade, quando meu empresário ligou e perguntou: 'E aí, você está preparado para jogar no Corinthians? Não acreditei. Corinthians? Sério? Nem pensar duas vezes, quem não quer, não é?', contou o novo jogador do time paulista.

Empolgado, Bruno também citou a qualidade dos colegas de time, alguns com passagens pela Seleção. O atleta também fala como pode colaborar com a nova equipe e o que a torcida deve esperar dele em campo.

“O que o torcedor pode esperar é raça, vontade. Sou técnico, de velocidade. Minha característica maior é a raça, tenho certeza que vou cair nas graças do torcedor. Devido a minha altura, tenho jogo aéreo bom. Origem na lateral, mas já joguei de zagueiro. Tenho que me preparar para estar à disposição do Sylvinho onde ele quiser”, disse Bruno.

O defensor tem vínculo com o Fortaleza até 2023 e foi para o Timão sem custos, com o time paulista arcando com o salário dele. Ao Tricolor do Pici, Melo despeja gratidão, mas mira temporada com o Time do Povo.

“Só agradecer ao Fortaleza, por tudo que vivi, me identifiquei com o clube desde a base, tenho amigos, criei identidade por lá. Mas agora estou no Corinthians, agora é conquistar objetivos e torcida aqui. Buscar tudo aquilo que o clube buscar no ano”, declarou o atleta.