Corinthians anuncia Bruno Melo por empréstimo até o fim de 2022

O lateral-esquerdo Bruno Melo é oficialmente reforço do Corinthians para a temporada 2022. O jogador do Fortaleza foi anunciado por empréstimo pelo time paulista até dezembro de 2022.

O Corinthians, anunciou oficialmente em sua conta no twitter.

Bruno Melo Jogador do Corinthians Estou muito feliz de estar aqui. Eu já joguei contra o Corinthians aqui e é muito difícil ter a torcida contra. Agora, vou dar o meu melhor com o apoio da Fiel e, junto com meus companheiros, vamos em busca dos objetivos da temporada

O atleta, que também atua como zagueiro, já está treinando com o elenco e à disposição da comissão técnica para o início da temporada.

O Tricolor de Aço confirmou o acerto na tarde desta segunda-feira (17) desejando sorte ao jogador: "O Fortaleza agradece imensamente toda a entrega, a disposição e todos os capítulos construídos nas últimas temporadas por Bruno Melo, assim, desejando muito sucesso em seu mais novo desafio".

Bruno Melo jogou 210 partidas pelo Fortaleza e é o lateral com mais gols na história do clube, com 29. Nesta década vitoriosa, conquistou a Série B em 2018, a Copa do Nordeste em 2019, cinco títulos do Campeonato Cearense, nos anos de 2015, 2016, 2019, 2020 e 2021, além de duas Taça do Campeões, em 2016 e 2017.