Ex-Ceará marca dois gols em vitória do Sport, que ‘cola’ no Vovô na tabela da Série B

Com dois gols do atacante Zé Roberto, o Sport quebrou a sequência de três derrotas consecutivas, ao derrotar o Ituano por 3 a 2, nesta segunda-feira, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A vitória levou o Sport ao sétimo lugar, com 35 pontos, um ponto atrás do Ceará, e quatro atrás do Vila Nova (quatro colocado). O Ituano, por sua vez, perdeu a chance de deixar a zona de rebaixamento. A equipe paulista tem 22 pontos.

O técnico Pepa, ex-Cruzeiro, que será anunciado oficialmente como treinador do Sport nas próximas horas, esteve na Arena Pernambucano e teve o seu primeiro contato com o elenco. Ele deve iniciar os trabalhos nesta terça.

Na próxima rodada, o Ituano enfrenta o Mirassol no sábado, às 16h, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. No mesmo dia, às 19h, o Sport visita o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis (SC).