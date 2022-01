Ex-Ceará, lateral-direito Gabriel Dias deve jogar no Cruzeiro

O lateral-direito Gabriel Dias, que defendeu a camisa do Ceará na última temporada, deve jogar no Cruzeiro em 2022. O atleta de 27 anos é aguardado na Toca da Raposa II para realizar exames médicos e assinar o contrato definitivo até o fim da temporada. A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Itatiaia.

Logo no início do ano o Ceará anunciou que o vínculo do atleta não seria renovado. Com a camisa alvinegra Gabriel Dias atuou em 32 partidas e marcou dois gols.

Também na Raposa

Além Gabriel Dias, Willian Oliveira também vestirá a camisa do Cruzeiro nesta temporada. O volante chega por empéstimo até o fim do ano e já foi anunciado oficialmente nas redes sociais do clube.