Estrela da vitória do Fortaleza no Clássico, Pikachu soma 25 participações em gols na temporada

O ala Yago Pikachu vive fase artilheira com a camisa do Fortaleza. Em 38 partidas na temporada, marcou 17 gols. A boa fase, porém, não se resume apenas em bola na rede por parte do camisa 22, mas nas participações para o elenco. No total, soma 25 contribuições em tentos do Tricolor do Pici, seja marcando ou assistindo os companheiros.

O número supera temporadas históricas de Yago Pikachu na carreira, como em 2015, pelo Paysandu, quando teve 22 participações em gols, e no Vasco, em 2018, quando teve 23.

A temporada artilheira do camisa 22, inclusive, está próxima de se tornar o principal momento da carreira do ala. Com 17 gols, está apenas a três de bater o recorde de gols em uma temporada: em 2015, defendendo o Papão, marcou 20 vezes.

Temporadas de Yago Pikachu

2012 (Paysandu): 12 gols e 1 assistência

2013 (Paysandu): 15 gols

2014 (Paysandu): 15 gols

2015 (Paysandu): 20 gols e 2 assistências

2016 (Vasco): 4 gols e 4 assistências

2017 (Vasco): 5 gols e 3 assistências

2018 (Vasco): 19 gols e 4 assistências

2019 (Vasco): 9 gols e 3 assistências

2020 (Vasco): 2 gols e 2 assistências

2021 (Fortaleza): 12 gols e 8 assistências

2022 (Fortaleza): 17 gols e 8 assistências

Decisivo para o Fortaleza

O momento de Yago Pikachu está rendendo benefícios ao Fortaleza na temporada. No recorte dos últimos quatro jogos da equipe de Juan Pablo Vojvoda, o ala marcou quatro gols, sendo dois nesta quarta-feira (22) na vitória do Leão contra o Ceará pela Copa do Brasil. O único jogo que saiu de campo sem balançar às redes foi no empate sem gols contra o Athletico-PR.