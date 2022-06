Com vitória no Clássico-Rei, Fortaleza acaba com invencibilidade de 12 jogos do Ceará

A sequência invicta do Ceará em 2022 chegou ao fim. Com a vitória por 2 a 0, no Clássico-Rei desta quarta-feira (22), em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fortaleza acabou com a série de jogos sem perder do Alvinegro nesta temporada.

Até o confronto com o Fortaleza, o Vovô estava invicto há 12 jogos, acumulando cinco vitórias e sete empates.

Esta era a maior sequência de invencibilidade do Ceará na temporada. Além disso, o Fortaleza empata os confrontos contra o maior rival em 2022. Em três partidas, uma vitória para cada lado e um empate.

O Fortaleza agora volta as atenções para o Brasileirão. O Tricolor entra em campo no próximo sábado (25), para enfrentar o Atlético-MG, às 21 horas, no Mineirão

Já o Alvinegro volta a campo no próximo domingo (26), para enfrentar o Atlético-GO, às 18 horas, na Arena Castelão.