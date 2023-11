Equipes se reforçam na pré-temporada de olho no Campeonato Cearense 2024; veja reforços anunciados

Quase 80 contratações já foram anunciadas pelos clubes que irão disputar a Série A do Campeonato Cearense em 2024. Oito das dez equipes confirmadas na competição já iniciaram a montagem do elenco para a primeira divisão do campeonato estadual.

Em 2024, disputarão a Série A do Campeonato Cearense: Fortaleza, Ceará, Caucaia, Atlético-CE, Floresta, Maracanã, Ferroviário, Iguatu, Barbalha e Horizonte. Fortaleza e Ceará, porém, ainda não anunciaram reforços para a temporada 2024.

CONFIRA OS REFORÇOS JÁ ANUNCIADOS PARA O CEARENSE 2024

CAUCAIA

Matheus Jesus

Daniel

Gênesis Andrade

Índio

Diney

Lucas Maranguape

Gustavo

Andrezinho

Jonathan Santana

Frank

Regineldo

ATLÉTICO-CE

Luan Lucas

Iure Marlon

Bruno Silva

Gabriel Melo

FLORESTA

Iury Tanque

Lucas Santos

Ricardo Lima

Watson Pires

MARACANÃ

Patuta

Rayr

Guilherme

Zé Augusto

Júnior Mandacaru

Iago Araújo

Léo

Testinha

Rogério

Índio Potiguá

Pio

FERROVIÁRIO

Soares

Diego Petrin

Rafael Chorão

Matheuzinho

Wilker

Henrique Vermudt

Vitinho

Ralph

João Guilherme

Daniel Vançan

IGUATU

Diego Viana

Davi Torres

Fernando Ceará

Uesles

Mauro

Esquerdinha

BARBALHA

Fabrício Silva

Jaco Pereira

Junior Santos

Isaque Júnior

Jonathan Rafael

Matheus Bispo

Deivison Gabriel

Anderson Cachorrão

Mateus Recife

Ricardo Cratense

Danilo Silva

Paulo Filho

HORIZONTE

Leozidio Santos

Jeferson Santos

Cebolinha

Mima

Léo Ceará

Bruno Miranda

Rian Kelvi

Berg Santos

Gustavo

Jonh Wilquer

Roberto Witalo

Natan Melo

Rafael Rocha

Ramon Nascimento

Claudivan

Caio Pedro

Vitorio Freitas

Emerson Marcos

Marcel Queiroz

Zé Carlos

Tico Baiano

