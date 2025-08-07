Entenda o que falta para o meia Vina ser regularizado pelo Ceará; veja bastidores

O meia-atacante Vina, contratado na última semana pelo Ceará, ainda não está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e por isso, ainda não pode fazer a sua estreia com a camisa alvinegra.

O Diário do Nordeste apurou que ainda restam as trocas de contratos complementares e também de uma documentação de transferência da Arábia Saudita, onde Vina atuava. Esses trâmites são necessários para que o jogador seja oficialmente regularizado.

Ainda de acordo com a apuração do Diário do Nordeste, o Ceará conduz a situação com calma, já que o meia-atacante ainda está no processo de condicionamento físico. O próprio Vina disse estar “cansado” em sua entrevista coletiva de apresentação no Vovô.

O próximo compromisso do Ceará será no próximo domingo (10), quando enfrenta o Palmeiras no estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP). A probabilidade é pequena que Vina faça a sua estreia com a camisa do Vovô nesta partida.