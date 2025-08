Quando Vina deve estrear pelo Ceará? Entenda o planejamento do clube e possível data

Vina foi apresentado oficialmente como reforço do Ceará nesta quarta-feira (6), aumetando a expectativa da estreia dele pelo Vozão. E a pergunta que o torcedor do Ceará se faz é: Quando Vina vai estrear?

Desde seu primeiro treino no Vovô no último sábado (2), o jogador iniciou um protocolo físico, de recondicionamento, que deve durar até 20 dias, segundo apuração da Coluna.

O Ceará trabalha com os 20 dias como prazo máximo, pretendendo utilizá-lo até antes disso, dependendo da evolução dele.

O coordenador de Saúde e Performance do Ceará, André Martins falou sobre os protocolos adotados com o atleta no primeiro dia de treino de Vina, no dia 2 de agosto.

Nesse primeiro momento, nosso objetivo vai ser que, nesses próximos dias, ele tenha níveis de força específicos para o futebol. Ele vem de um período grande sem treinar em campo. A gente vai adaptá-lo a treinamentos de força para dar um nível de força específico para ele, que já vinha fazendo trabalhos de força nesses últimos 30, 40 dias que estava sem jogar . Agora, a gente vai especificar essa força dele e, aos poucos, o introduzir em trabalhos com grupo” André Martins Coordenador de Saúde e Performance do Ceará

Posto esse prazo, quando Vina deve estrear?

O calendário do Ceará prevê os seguintes jogos:

Palmeiras (10/08) - no Allianz Parque

Bragantino (16/08) - no Castelão.

Grêmio (23/08) - na Arena do Grêmio

Contra Palmeiras, Vina não deve ser nem relacionado, mantendo o protocolo de treinos. Mas se o meia surpreender fisicamente e mostrar estar apto antes do prazo de 20 dias, ele pode até estrear contra o Bragantino no dia 16 de agosto, no Castelão, diante da torcida.

Mas o prazo mais seguro, com os 20 dias estipulados, a estreia dele seria contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, no dia 23, pela 21ª rodada da Série A.

O importante é o Ceará não pular etapas e contar com o Vina na melhor condição possível, para que ele seja útil ao time. Ele vem de um período de inatividade, o ritmo do futebol árabe é diferente, principalmente a 2ª Divisão, menos intensa, então, ele só deve estar em campo quando estiver em um nível físico aceitável para o que a Série A exige.