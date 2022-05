Enquete: Raphael Veiga deveria ter sido convocado por Tite?

O técnico Tite convocou a Seleção Brasileira, nesta quarta-feira (11), pela penúltima vez antes do anúncio da lista de relacionados para a Copa do Mundo do Catar. E entre os nomes escolhidos uma ausência foi notada: a do meia do Palmeiras, Raphael Veiga.

Destaque do atual bi-campeão da América, Veiga era cotado para estar entre os selecionáveis de Tite. Sem ter seu nome na lista, o Diário do Nordeste quer saber:

inter@

Veja abaixo os convocados de hoje:

GOLEIROS

Alisson (Liverpool-ING)

Éderson (Manchester City-ING)

Weverton (Palmeiras)

LATERAIS-DIREITOS

Danilo (Juventus-ITA)

Daniel Alves (Barcelona-ESP)

LATERAIS-ESQUERDOS

Alex Telles (Manchester United-ING)

Guilherme Arana (Atlético/MG)

Alex Sandro (Juventus-ITA)

ZAGUEIROS

Éder Militão (Real Madrid-ESP)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Thiago Silva (Chelsea-ING)

VOLANTES

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Fabinho (Liverpool-ING)

Fred (Manchester United-ING)

Danilo (Palmeiras)

MEIAS

Philippe Coutinho (Aston Villa-ING)

Lucas Paquetá (Lyton-FRA)

ATACANTES

Gabriel Jesus (Manchester City)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid-ESP)

Neymar (Paris Saint-Germain-FRA)

Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)

Richarlison (Everton-ING)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Raphinha (Leeds-ING)

Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP)

Leia mais Jogada Fifa nega pedidos e mantém Brasil x Argentina; confira agenda da Seleção até a Copa do Mundo