Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Emprestado ao Fortaleza, camisa 10 da base é negociado para o futebol árabe

Dimas vai atuar pelo Al Wasl, time dos Emirados Árabes treinado pelo português Luís Castro, ex-Botafogo e Al Nassr

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 14:21)
Jogada
Legenda: Captado em 2025, o camisa 10 fez 30 jogos com a camisa do Fortaleza e marcou 5 gols
Foto: João Moura / Fortaleza EC

Emprestado pelo Coimbra-MG ao Fortaleza, Dimas acerta com o Al Wasl, dos Emirados Árabes, e deixa o Tricolor. Caso atinja a meta de 10 jogos pelo time de Dubai, será comprado por 500 mil dólares (R$ 2.67 milhões). O Leão terá direito a 15% de taxa de vitrine, algo em torno de R$ 400 mil, caso a meta seja atingida.

No contrato de empréstimo junto ao time mineiro, o Fortaleza poderia igualar ou cobrir a proposta feita pelo time árabe, mas preferiu não exercer essa cláusula. O jovem terá contrato de 1 ano, com opção de renovação por mais 2 anos.

O meia chegou em 2025 ao Leão para atuar no Sub-20, fez 30 partidas e marcou 5 gols. No seu novo clube, Dimas será treinado pelo português Luís Castro, ex-Botafogo e Al-Nassr.

Assuntos Relacionados
Foto do Dimas Filho, meia da base do Fortaleza

Jogada

Emprestado ao Fortaleza, camisa 10 da base é negociado para o futebol árabe

Dimas vai atuar pelo Al Wasl, time dos Emirados Árabes treinado pelo português Luís Castro, ex-Botafogo e Al Nassr

Samir de Carvalho* Há 1 hora
Thiago Carpini em ação pelo Juventude

Jogada

Juventude tem seis desfalques contra o Fortaleza; veja lista

Os times se enfrentam no domingo (5), no Alfredo Jaconi, pela Série A

Alexandre Mota Há 1 hora
Foto de Léo Condé, técnico do Ceará, no banco de reservas

Jogada

Condé fala em ‘cuidado ao rotular profissional por divisão’ após reencontro com Vitória

Técnico disse que no Ceará está tendo tempo para trabalhar

Daniel Farias 03 de Outubro de 2025
Foto de Léo Condé, que falou sobre a fase ruim de Pedro Raul, que não marca gols há oito jogos no Ceará

Jogada

O que disse Léo Condé sobre seca de gols de Pedro Raul, sem marcar há oito jogos no Ceará

Centroavante foi titular contra o Vitória, mas não conseguiu balançar as redes

Daniel Farias 03 de Outubro de 2025
Foto de Léo Condé, que comentou sobre a atuação do Ceará contra o Vitória, na Série A do Brasileirão

Jogada

Condé lamenta derrota do Ceará para o Vitória: ‘não estávamos numa noite feliz’

Treinador avaliou a postura do Vovô em derrota pela Série A do Brasileirão 2025

Daniel Farias 03 de Outubro de 2025
Imagem do piloto holandês Max Verstappen

Jogada

Treino livre da Fórmula 1 do GP de Singapura: horário e onde assistir nesta sexta (5)

Serão disputados três treinos livres e um treino classificatório em Singapura

Daniel Farias 03 de Outubro de 2025