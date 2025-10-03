Emprestado ao Fortaleza, camisa 10 da base é negociado para o futebol árabe

Emprestado pelo Coimbra-MG ao Fortaleza, Dimas acerta com o Al Wasl, dos Emirados Árabes, e deixa o Tricolor. Caso atinja a meta de 10 jogos pelo time de Dubai, será comprado por 500 mil dólares (R$ 2.67 milhões). O Leão terá direito a 15% de taxa de vitrine, algo em torno de R$ 400 mil, caso a meta seja atingida.



No contrato de empréstimo junto ao time mineiro, o Fortaleza poderia igualar ou cobrir a proposta feita pelo time árabe, mas preferiu não exercer essa cláusula. O jovem terá contrato de 1 ano, com opção de renovação por mais 2 anos.



O meia chegou em 2025 ao Leão para atuar no Sub-20, fez 30 partidas e marcou 5 gols. No seu novo clube, Dimas será treinado pelo português Luís Castro, ex-Botafogo e Al-Nassr.