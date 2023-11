Empresário de Moisés confirma contato com Marcelo Paz: 'Fortaleza conversou informalmente'

O atacante Moisés que atualmente defende a camisa do Cruz Azul, do México, tem recebido sondagens de clubes brasileiros nos últimos dias, inclusive do próprio Fortaleza, que vendeu o jogador ao clube mexicano. O empresário do jogador, Fabiano Soares, confirmou a conversa com o presidente do Tricolor, Marcelo Paz, mas afirmou que o bate-papo aconteceu de forma informal.

São Paulo, Atlético-MG, Grêmio e Fluminense foram outras equipes brasileiras que, segundo a assessoria do jogador, entraram em contato e fizeram sondagens do atacante. Moisés teve 90% de seus direitos econômicos vendidos ao Cruz Azul por R$ 24,5 milhões e ainda tem contrato em vigor com o clube até junho de 2026 e este "deve ser respeitado", conforme explicado por seu empresário.

Fabiano não descartou a possibilidade do retorno do jogador ao Brasil e ainda confirmou que "se houver (interesse concretizado os clubes brasileiros), as coisas vão andar". O empresário do jogador ainda informou que se o atacante retornar ao Brasil, ele quer jogar em um clube de expressão e que há o interesse em "repatria-lo" a um clube interessado.

EM BAIXA NO CRUZ AZUL

Na temporada de 2023/2024, Moisés está rendendo menos que o esperado. O jogador atuou em 17 partidas, marcou apenas um gol e deu uma assistência. O jogador iniciou as últimas quatro partidas no banco de reservas. Moisés estava de férias no Brasil e agora retorna para o México para se reapresentar à equipe comandada por Ricardo Ferretti.

MOISÉS NO FORTALEZA

No Fortaleza, o jogador atuou nas temporadas de 2022 e no começo de 2023. Por lá, o jogador atuou em 85 jogos, somando 21 gols e nove assistências. Moisés esteve presente na conquista do bicampeonato da Copa do Nordeste, do pentacampeonato Cearense e no jogo contra o Colo-Colo, pela Libertadores.