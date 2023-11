De férias no Brasil, Moisés tem retorno ao Fortaleza especulado; entenda

O atacante Moisés teve seu retorno ao Fortaleza especulado nesta semana, após circular a informação de que o staff do jogador estaria em busca de um empréstimo a um clube brasileiro. A possibilidade agitou torcedores do Leão nas redes sociais neste sábado (18).

O Diário do Nordeste apurou que o jogador está de férias no Brasil até o próximo dia 30 e que seu futuro no Cruz Azul, do México, ainda não está definido. A especulação surgiu por conta do baixo aproveitamento de Moisés na equipe mexicana.

De acordo com a apuração, um novo treinador e um novo diretor esportivo serão apresentados no Cruz Azul e a permanência ou não de Moisés na equipe mexicana está diretamente ligada à decisão do novo treinador do clube de aproveitá-lo ou não no elenco.

Moisés foi vendido em maio pelo Fortaleza ao Cruz Azul, mas não tem tido um bom desempenho no futebol mexicano. Em 19 jogos disputados, foram dois gols e uma assistência. Ele foi titular em 12 partidas, mas iniciou no banco nas últimas quatro partidas.

O brasileiro Ricardo Ferretti era o treinador do Cruz Azul no início da passagem de Moisés pela equipe. O técnico, porém, foi demitido no dia 7 de agosto, sendo substituído pelo técnico interino Joaquín Moreno. Moisés foi utilizado como meia em algumas partidas.

Os valores envolvidos na ida de Moisés para o Cruz Azul giraram em torno de R$ 24,5 milhões, por 90% dos direitos econômicos do jogador. O Fortaleza ficou com 9% do passe do atacante. Pelo Leão, foram 85 jogos, 21 gols e nove assistências, entre 2022 e 2023.