Em retorno ao Santos, Neymar anseia por Copa do Mundo de 2026: 'Vou atrás dela de qualquer jeito'

Apresentado na Vila Belmiro, com mais de 12 mil torcedores, Neymar vive a expectativa pela estreia com a camisa do Santos. Cria do Peixe, o jogador revelou que há um mês sequer imaginava deixar o Al-Hilal. Agora, tem como grande objetivo conquistar a Copa do Mundo de 2026, que acredita ser a última dele pela seleção.

"Eu tenho algumas decisões que fogem da lógica do futebol. E algumas são impactantes. Quando tive a certeza de voltar, confesso que em janeiro, começo de janeiro, não imaginava voltar para o Santos, nem sair do Al-Hilal. Minha família estava feliz, e eu cheio de vontade de jogar", ressaltou o jogador em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (31)

"Mas as coisas aconteceram e tive que tomar uma decisão. Comecei a me entristecer nos treinos, no dia a dia, e não estava sendo bom para a minha cabeça. Surgiu a oportunidade de voltar e não pensei duas vezes. Já tinha comunicado ao meu pai que queria voltar ao Santos e deu tudo certo. Estão todos contentes, eu e minha família, meus amigos nem se fala. Estou de volta, com energia renovada", completou o camisa 10.

De olho na Copa do Mundo

O atacante de 32 anos, que tem sofrido com lesões nas últimas temporadas, quer ficar 100% para seguir na busca de vaga na seleção, pensando no Mundial do próximo ano.

"Obviamente que a Seleção é algo que quero voltar. Tenho algo a conquistar ainda (a Copa do Mundo), uma missão que acho que é minha última, então vou atrás dela de qualquer jeito. Tenho metas", afirmou o atleta antes de se emocionar ao falar da Vila Belmiro.

A contratação do atacante foi anunciado na manhã desta sexta-feira, logo após o desembarque do jogador no Brasil. O contrato com o Peixe vai até o dia 30 de junho.