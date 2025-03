Com jogo diante do Maracanã no PV, Lourenço projeta Ceará: 'preparado para jogar em qualquer estádio'

Em bom momento no começo de temporada e sequência de nove jogos sem derrota, Lourenço destacou o Ceará para a semifinal do Campeonato Cearense. Assunto do momento nos bastidores do estadual, o capitão alvinegro projetou o Vovô para o duelo diante do Maracanã, no estádio Presidente Vargas, domingo (9), às 17h, depois de decisão do TJDF.

"Eu particularmente, prefiro o Castelão, por tudo, pelo gramado, nossa torcida que sempre comparece em bom número. Acredito que se o jogo for lá, nossa torcida vai comparecer nos apoiar do início ao fim. O Ceará está preparado para jogar em qualquer estádio, se for no Castelão ou PV, o Ceará vai entrar com força máxima para poder vencer", avalia o capitão alvinegro. Lourenço Meio-campista do Ceará

Depois de vencer a primeira partida da semifinal por 3 a 0, o Ceará tem vantagem e pode perder por até dois gols de diferença no próximo domingo. Inclusive, o time de Léo Condé vive bom momento, com uma sequência de nove jogos sem derrota, com oito vitórias e um empate.

"Esses 90 minutos para a gente são bem importantes, como foi o primeiro jogo, acredito que fizemos um placar elástico, mas não tem nada resolvido ainda, não tem nada de classificação para a gente. Temos que entrar focado, ligado e respeitando, mas sabendo que estamos na frente", ressalta Lourenço.

MOMENTO POSITIVO

A última e única vez que o Alvinegro saiu de campo com resultado negativo foi no dia 22 de janeiro, quando perdeu por 1 a 0 para o Naútico, pela Copa do Nordeste. De lá para cá, a equipe tem vivido evolução sob comando de Condé.

"É um momento importante do nosso ataque e defesa, porque é uma coisa que a gente vem trabalhando muito. Sofremos no ano passado, com muitos gols no começo e, este ano, entramos com uma mentalidade diferente de não tomar gol. Acho que independente do jogo estamos com o time bem compacto, ligado no jogo, para sofrer menos possível. O grupo está de parabéns e vamos manter isso para o resto do campeonato", destaca o camisa 97.

O Ceará vai para o duelo com o Maracanã depois de bater o América-RN por 1 a 0, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. Com sequência de decisões pela frente, até de Copa do Brasil na próxima semana, o comandante alvinegro pode levar a campo um time bem modificado.

Lourenço também fez questão de ressaltar a força do elenco e a parceria interna, para conquistar os objetivos traçados para a temporada.

"A parceria do grupo, todo mundo entendendo o momento, correndo juntos, para atacar e marcar. Acredito que a defesa começa pelo ataque, se os atacantes ajudarem um pouco mais, nós conseguimos segurar a bronca".