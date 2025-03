Ceará inicia check-in e venda de ingressos para jogo contra o Maracanã no PV

O Ceará liberou na noite desta sexta-feira (7), o check-in e a venda de ingressos para a partida contra o Maracanã, que acontece no domingo (9), às às 17h, no Presidente Vargas. No jogo de ida, o Alvinegro venceu por 3 a 0 no Castelão e tem grande vantagem para o jogo da volta.

O clube tentou até o último momento mudar o local do jogo para o Castelão, mas a FCF negou o pedido do clube.

Em um primeiro momento, a venda está liberada no no site vozaotickets.com e nas Lojas Vozão dos Shoppings.

Na sede, a venda acontece a partir das 9h de sábado, 8. Para o duelo válido pelo segundo jogo das semifinais do Campeonato Cearense estarão disponíveis à venda os bilhetes para os setores Amarelo, Azul e Laranja do Estádio Presidente Vargas.

Vendas on-line

Os ingressos para a partida estão disponíveis no site vozaotickets.com. Nas compras efetuadas pelo site, apenas é possível efetuar o cancelamento para a aquisição de um novo ingresso, não sendo permitida a troca. Para o cancelamento de ingressos adquiridos no site, o torcedor alvinegro deve enviar e-mail para contato@vozaotickets.com.

Venda no dia do jogo

No dia do jogo entre Ceará e Maracanã, haverá venda de ingressos no PV mediante disponibilidade a partir das 12h, seguindo até às 18h15.

Check-In

O Setor Social é destinado unicamente para check-ins dos associados do programa Sócio Vozão. Estão disponíveis os check-ins para os planos Vovô de Ouro, O Mais Querido e Campeão de Popularidade.

Setores e valores

Azul (Acesso pela Rua Marechal Deodoro): R$ 40,00 (inteira) / R$ 20,00 (meia)

Amarelo (Acesso pela Rua Costa Sousa): R$ 40,00 (inteira) / R$ 20,00 (meia)

Laranja (Acesso pela Rua Paulino Nogueira): R$ 40,00 (inteira) / R$ 20,00 (meia)