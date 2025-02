Neymar vai estrear pelo Santos no clássico contra o São Paulo? Camisa 10 explica situação

Apesar de ainda não estar inscrito para jogar o Campeonato Paulista pelo Santos, Neymar garante que está bem fisicamente. Ele não poderá estrear contra o São Paulo neste sábado (1), na Vila Belmiro, a partir das 20h30 (de Brasília).

O jogador, apresentado na noite desta última sexta-feira, afirmou que poderia entrar em campo contra o Tricolor paulista, mas lamentou não poder entrar em campo pelo Peixe.

"Não dá tempo para eu jogar. Falei para me inscreverem rápido. Trinta minutinhos eu garantia (risos). Fisicamente estou bem melhor. Não estou 100% ainda. Preciso de minutos, de jogos, e não só com treino que vou estar bem fisicamente. Isso vou ganhar com o tempo. Estou muito melhor do que estava quando voltei a jogar. Estava me sentindo bem nos treinos no Al-Hilal. Só não vou jogar amanhã porque não estou inscrito", explicou o novo camisa 10 do Santos.

Neymar está sem atuar desde 4 de novembro do ano passado, quando atuou por 30 minutos contra o Esteghlal, em jogo da Champions da Ásia. O atacante sofreu uma lesão muscular, consequência da ruptura de ligamento que ele sofreu no joelho um ano atrás.