Em reta final de pré-temporada, Ceará mira estreia na Copa do Nordeste

Com atividades programadas antes de embarcar para a estreia na Copa do Nordeste, primeiro desafio do ano, o Ceará se reapresentou na manhã desta segunda-feira (24), em Porangabuçu. A reta final da pré-temporada começou com treinamento físico e vai continuar com atividade nos gramados durante a tarde. A equipe enfrenta o Sergipe, na Arena Batistão, em Aracaju.

Dos treinos ainda em solo cearense, serão dois dias em dois períodos, outro dia apenas pela tarde e, na quinta-feira (27), quando o grupo viaja, as atividades vão ser pela manhã. A equipe soma 15 dias de pré-temoprada, incluindo o jogo-treino contra o Floresta, no último sabado (22). Além disso, 23 sessões de atividades, entre elas: preparação física, movimentação com bola, treinos técnico-táticos, força e estabilização.

O time comandado por Tiago Nunes encara o Sergipe no próximo sábado (29), em jogo da primeira fase do Nordestão. A partida será às 17h45, na Arena Batistão, na capital de Aracaju.

