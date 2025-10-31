Diário do Nordeste
Em duelo regional, Fortaleza BC é derrotado pela Unifacisa fora de casa

Equipes se enfrentaram em mais uma rodada do NBB

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fortaleza BC é superado pela Unifacisa fora de casa.
Foto: Gabriella Tayane/Basquete Unifacisa

O Fortaleza BC sofreu a segunda derrota seguida no NBB nesta sexta-feira (31). A equipe comandada pela técnica Jelena Todorovic encarou a Unifacisa, em Campina Grande, na Paraíba, em duelo válido pelo primeiro turno da competição. Os donos da casa venceram por 85 a 71.

O destaque da partida foi Melvin, que marcou 29 pontos. Pelo Tricolor, Dupree foi o maior pontuador com 14 marcados. 

No primeiro quarto, os donos da casa abriram larga vantagem e venceram por 29 a 12. No período seguinte, o Carcalaion conseguiu se recuperar e fez 18 a 24. O terceiro foi mais equilibrado, com vitória da equipe cearense por apenas dois pontos, fechando o placar em 17 a 19. No último, a equipe paraibana venceu por 21 a 16.

O próximo desafio da equipe cearense será no dia 5 de junho, na próxima quarta-feira, contra o Corinthians. As equipes se enfrentaram na Unifor.

Jogada

