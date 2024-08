Em boa fase no Fortaleza, Kayzer vê chance de atuar com Lucero e prega cautela sobre luta por título

Renato Kayzer marcou o gol que selou a vitória do Fortaleza diante do Cruzeiro, na Série A do Brasileiro, fora de casa. Com o resultado, o time foi para a 3ª posição na tabela. O atacante tem sido cada vez mais acionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, especialmente após a lesão de Lucero, titular da posição no ataque. Ele falou da possibilidade de atuar junto do camisa 9 e sobre a possibilidade de título.

“Estou me sentindo bem, graças a Deus. Venho podendo ajudar a equipe. Com o Lucero, é uma disputa sadia. A gente conversa todos os dias. Importante é estar ajudando o Fortaleza. A gente vem numa crescente boa. Queremos tentar conquistar títulos, fazer gols, ajudar a equipe. Para mim, isso é o mais importante aqui dentro”, disse o atleta em entrevista coletiva nesta quarta-feira (7).

“Acho que dá certo, sim (jogar junto com o Lucero). No começo do ano, no Criciúma, joguei mais por fora da área, na parte de construção. Posso fazer essa posição também. Infelizmente não estamos podendo contar com Lucero. Se estou dentro de campo, tenho que dar o meu melhor”, completou.

Legenda: Renato Kayzer, jogador do Fortaleza. Foto: Marta Negreiros/SVM

O Tricolor do Pici não perde há sete jogos no Brasileiro, sendo um empate e seis vitórias. A boa sequência levou o time ao G-4 da Série A. Ele prega cautela sobre chances de chegar ao título da competição.

“Para ser bem sincero, está longe para falar de título. Tem um turno inteiro pela frente, muito mais difícil que o primeiro. É manter a cabeça no lugar, fazer as coisas com calma, a gente tem que pensar jogo a jogo. Não dá segurança de nada ainda. O segundo turno é um outro campeonato. A gente tem que tentar manter o nosso ritmo de jogo”, avaliou.

O Fortaleza está em terceiro na tabela, com 39 pontos. O Leão encara o Criciúma no sábado (10), na Arena Castelão. O duelo, válido pela 22ª rodada do Brasileiro, terá início às 16h (de Brasília). Depois, o Tricolor disputa as oitavas de final da Sula contra o Rosário Central.

“Jogo de Copa é uma atmosfera diferente, estilo de jogo diferente. É pensar agora no Criciúma e depois virar a cabeça e pensar no Rosário. É uma equipe bastante aguerrida também, o Rosário, queremos fazer um grande jogo lá”, completou.