Em ascensão, Fortaleza alcança 50ª vitória na Série A desde 2019; veja times que o Leão venceu

O Fortaleza alcançou a 50ª vitória na Série A do Campeonato Brasileiro desde 2019 com a vitória diante do São Paulo no último domingo (28). O número corresponde a 36,2% dos pontos conquistados pelo Tricolor do Pici na elite do futebol nacional. No período (2019-atualmente), disputou 138 confrontos.

A equipe cearense conquistou 26 vitórias contra equipes diferentes, com a Chapecoense liderando o ranking de “fregueses” do Tricolor do Pici no Brasileirão, com quatro derrotas. O Bahia, o Goiás, o Internacional, o Palmeiras e o Sport perderam três vezes cada para o Leão.

Na atual edição da Série A, soma 8 vitórias em 24 partidas, sendo cinco consecutivas, igualando-se ao Náutico, em 2007.

Veja times derrotados pelo Fortaleza na Série A (2019–2022)

[4] - Chapecoense

[3] - Goiás

[3] - Internacional

[3] - Palmeiras

[3] - Sport

[2] - América-MG

[2] - Atlético-MG

[2] - Athletico-PR

[2] - Avaí

[2] - Bahia

[2] - Botafogo

[2] - Ceará

[2] - Corinthians

[2] - CSA

[2] - Grêmio

[2] - RB Bragantino

[2] - São Paulo

[2] - Santos

[1] - Atlético-GO

[1] - Coritiba

[1] - Cuiabá

[1] - Cruzeiro

[1] - Flamengo

[1] - Fluminense

[1] - Vasco

[1] - Juventude

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil