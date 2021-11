Em alta na Série A, Ceará anuncia novo "Feirão" com meta de alcançar 30 mil sócios

Em busca de alcançar a marca de 30 mil sócios,o Ceará realizará o ‘Feirão Sócio Vozão 30K’ entre os dias 19 a 21 de novembro. O evento acontecerá no lounge da sede alvinegra, nas lojas Vozão e no site (sociovozao.com). Nos dias da campanha, os planos estarão com valores promocionais.

O Vozão quer aproveitar a empolgação da torcida pela campanha de recuperação do time na Série A, vindo de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, entre elas a goleada de 4 a 0 em cima do rival Fortaleza na última quarta-feira (17).

No dia 5 de novembro, o Alvinegro realizou ação semelhante e chegou aos 20 mil sócios, sua meta anterior. Até a noite desta quinta-feira (18), o Ceará tinha 22.598 sócios-torcedores, de acordo com seu site sociovozao.com, que atualiza os números em tempo real.

Neste período, a torcida alvinegra poderá se tornar Sócio Vozão e obter vantagens como: entrada nos jogos do Ceará em casa; 15% de desconto em todos os produtos oficiais do Alvinegro; Club de Vantagens com mais de 70 marcas; participação em sorteio; ações e muito mais.

PREÇOS PROMOCIONAIS

Os valores abaixo só estarão disponíveis durante o evento. A promoção dos valores será válida para adesão e renovação, titular e dependente, com opções de pagamentos no cartão de crédito e boleto em até 6x.

- Vovô de Ouro: R$ 135,00 mensal

Dependente: R$ 108,00 mensal

- Mais Querido: R$ 67,50 mensal

Dependente: R$ 54,00 mensal

- Campeão da Popularidade: R$ 39,00 mensal

Dependente: R$ 31,20 mensal

Exclusivamente nos planos Vovô de Ouro e Mais Querido serão cumulativos com os descontos para as torcedoras alvinegras e idosos.

Os torcedores que realizarem a adesão ou renovação durante os dias do evento, poderão levar em arquivo PDF o certificado da vacinação contra a Covid-19 do ConcectSUS, pois logo após realizar o processo de sócio torcedor, o alvinegro (a) poderá realizar o check-in para a partida da próxima quinta-feira, 25/11, diante do Corinthians, na Arena Castelão.

Serviço:

Lounge da Sede do Clube - (Av. João Pessoa, 3532 - Damas) - Sex e Sáb: 09h às 21h, Dom: 09h às 13h

Loja Vozão Shopping Parangaba ( Rua Germano Franck, 300 - Parangaba) - 10h às 22h

Loja Vozão Shopping Iguatemi ( Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) - 10h às 22h

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) - 10h às 22h.

Loja Vozão North Shopping Maracanaú (Av. Carlos Jereissati, 100 - Centro, Maracanaú) - 10h às 22h

Loja Vozão Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana) - 10h às 22h