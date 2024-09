Eliminado da Sul-Americana, Fortaleza volta a sofrer três gols em um só jogo após 22 partidas

O Fortaleza voltou a sofrer três gols em uma só partida em 2024 ao perder para o Corinthians por 3 a 0, na Neo Química Arena, na noite desta terça-feira (24). Com o resultado, o Tricolor foi eliminado da Copa Sul-Americana com um placar agregado de 5 a 0.

A última vez que a meta do Fortaleza havia sido vazada tantas vezes foi na goleada sofrida pelo Cuiabá por 5 a 0, em 16 de junho, na 9ª rodada da Série A do Brasileiro. Há três meses, portanto, que nenhuma equipe marcava três ou mais tentos no Tricolor. Nesse intervalo, 22 jogos foram disputados pelo time de Vojvoda.

Foi a sexta vez neste ano que o Fortaleza sofreu três gols ou mais. Na Copa Sul-Americana, o tricolor cearense já havia sofrido uma derrota por 4 a 1 para o Nacional de Potosí-BOL, na fase de grupos. A altitude de Potosí, no entanto, foi um fator que dificultou a partida.

Pela Copa do Brasil, na terceira fase, o Leão levou três gols do Vasco da Gama no jogo de volta, em São Januário, e acabou eliminado nas cobranças de pênaltis. Já pela Copa do Nordeste, o Fortaleza teve as redes balançadas três vezes pelo Maranhão.

A primeira vez que o Tricolor sofreu três gols em um jogo só no ano, porém, foi no Campeonato Cearense, no primeiro Clássico-Rei da temporada, que terminou empatado por 3 a 3.