Fortaleza se despede da Copa Sul-Americana de 2024 com premiação milionária; veja valor

O Fortaleza se despediu da Copa Sul-Americana de 2024. A equipe cearense foi superada pelo Corinthians nas quartas de final e deixou a competição com um placar agregado de 5 a 0 somando os dois jogos. Assim, encerra a participação com uma premiação de US$ 2,6 milhões (aproximadamente R$ 14 milhões) pelo desempenho esportivo.

Foram US$ 460 mil por mérito esportivo, que é um bônus financeiro de US$ 115 mil concedido para cada vitória do clube durante a fase de grupos, além de US$ 900 mil pela participação no torneio, mais US$ 600 mil obtidos com a conquista da vaga nas oitavas de final e US$ 700 mil pelas quartas.

A campanha leonina começou com a liderança do Grupo D da 1ª fase, na frente do Boca Juniors, da Argentina, o que evitou os playoffs. Nas oitavas, encarou o também argentino Rosario Central e avançou às quartas de final, onde foi superado pelo Corinthians. No planejamento estratégico, o Leão traçou chegar, no mínimo, às quartas.

Legenda: Fortaleza encerra participação nas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2024 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

No fim, o valor obtido é alto e importante para o equilíbrio financeiro da equipe, mas inferior se comparado com o rendimento de 2023. Na ocasião, o Leão chegou à decisão da Sula e se sagrou vice-campeão, o que resultou em um prêmio de US$ 5,35 milhões (R$ 26,7 milhões) ao término do torneio.

Ao todo, foi a 3ª participação leonina na Copa Sul-Americana. Para 2025, o clube já atingiu a pontuação para retornar para a Sula, mas tem vaga também encaminhada na Libertadores via Série A do Brasileiro. O torneio nacional será o único objetivo até dezembro. Na tabela de classificação, está na 3ª posição, com 52 pontos.

Premiação do Fortaleza na Copa Sul-Americana de 2024

Prêmio por mérito esportivo com vitórias: US$ 460 mil

Participação na fase de grupos: US$ 900 mil

Vaga nas oitavas de final: US$ 600 mil

Vaga nas quartas de final: US$ 700 mil

Total: US$ 2,6 milhão (aproximadamente R$ 14 milhões)

Premiação da Copa Sul-Americana de 2024