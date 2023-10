Elas no Esporte #20: entrevista com Katiucy Castro, coordenadora de Futebol Feminino da SAFECE

Um Departamento de Futebol Feminino dentro de um Sindicato. Desde 2021, o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará (SAFECE), teve a iniciativa da criação desse Departamento para ir em defesa dos direitos e condições sociais das atletas. Katiucy Castro está à frente como coordenadora e durante a criação até hoje, a profissional vem apresentando e executando estratégias de melhorias, uma delas: capacitar atletas condicionando a uma carreira profissional com dignidade.

Este ano Katiucy teve um desafio maior, após o vexame da equipe feminina do Ceará no Campeonato Brasileiro, a coordenadora teve que acolher, além de buscar alternativas com clube já que recebeu uma manifestação das atletas que o salário estava atrasado. "Tivemos situação de atletas do Ceará, chegamos a cobrar ao clube sobre premiação e salário. Depois a situação foi resolvida", ressaltou.

