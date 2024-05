Cheia do rio Guaíba alaga CTs de Inter e Grêmio; Partidas de ambos pela Série A são adiadas

A cheia do rio Guaíba provocou alagamentos nos Centros de Treinamento de Grêmio e Internacional, em Porto Alegre na manhã desta sexta-feira (3). Devido aos alagamentos, os clubes deram folga aos jogadores e os jogos da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro no fim de semana foram adiados pela CBF. O Grêmio receberia o Criciúma na Arena do Grêmio e o Internacional visitaria o Cruzeiro em Belo Horizonte.

Fortes chuvas

Segundo dados do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o nível do Guaíba já atingiu 4,5 metros na tarde desta sexta-feira, 3, devido às fortes chuvas que atingem a região. De acordo com o governador Eduardo Leite (PSDB), o volume das águas do rio sobe 8 cm por hora. A previsão é de que ele chegue a 5 metros ainda nesta sexta. As informações são do G1.

Os altos volumes de chuva que atingem o Rio Grande de Sul desde segunda-feira causaram devastação no estado. Até esta sexta, foram contabilizadas 37 mortes e 74 desaparecidos em razão dos temporais, além de mais de 24 mil pessoas fora de casa. Ao todo, 235 dos 496 municípios gaúchos foram afetados pelas enchentes.